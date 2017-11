ProSiebenSat.1 Media: Heute kam der Mann mit dem Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

mit Abstand größter Verlierer in einem heute ohnehin schwachen DAX ist die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG. Ich hatte die Aktie rechtzeitig, noch zu Kursen über 40 Euro, als klaren Verkaufskandidaten bezeichnet. Schauen wir uns mal an, wie es hier weitergehen könnte!

Unternehmen senkt die eigenen Prognosen erneut

Heute kam der Mann mit dem Hammer – in Person von CEO Thomas Ebeling. Und was der Vorstandschef des Medienkonzerns da bekanntgeben musste, liest sich alles andere als gut. Denn obwohl man sich in Q3 weitestgehend im Plan sieht, senkte das Management um CEO Thomas Ebeling die eigenen Prognosen erneut. So erwartet man nun nur noch ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein Adjusted EBITDA bzw. bereinigten Konzernjahresüberschuss leicht über Vorjahresniveau. Zuvor ist man noch von einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Bereits vor einigen Wochen stand die Aktie unter Abgabedruck, nachdem das Unternehmen erstmals seine eigenen Prognosen nach unten korrigieren musste. Die heutige, erneute Senkung ist somit natürlich eine sehr negative Überraschung, die die Anleger entsprechend mit Verkäufen quittieren. Dabei ist das Entsetzen umso größer, weil nahezu gleichzeitig der große Konkurrent RTL Group deutlich bessere Ergebnisse ausweisen konnte. Anleger befürchten daher nun, dass es sich hier nicht um eine Branchen-, sondern eine Unternehmenskrise handelt.

Der Aktie droht der Abstieg aus dem DAX!

Generell muss man konstatieren, dass sich ProSiebenSat.1 Media bereits seit einiger Zeit in einem schwierigen Fahrwasser befindet. Anscheinend wurde der Abgang von Multi-Talent Stefan Raab nicht so gut verkraftet wie zunächst gedacht. Von Raab mag man halten was man will, er hatte aber stets ein gutes Gespür für den Geschmack des Publikums und war daher in den vergangenen Jahren ein Quotengarant.

So stieg die Aktie von ProSiebenSat.1 auch dank Raab in lange nicht mehr gesehene Kurshöhen und daher über den MDAX sogar bis in den DAX auf. Dort war man natürlich als Emporkömmling kein Schwergewicht. Nach den Kursverlusten zuletzt droht der Aktie daher nun womöglich der baldige Rauswurf aus dem deutschen Leitindex und somit der Abstieg zurück in den MDAX. Angesichts neuer, harter Konkurrenz wie Netflix oder Amazon (Prime Video), die das Geschäftsmodell der klassischen TV-Sender ernsthaft in Frage stellen, eine durchaus logische Entwicklung!

