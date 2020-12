ProSiebenSat.1 Media Anleihe: Wie lohnenswert ist das Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Im Vergleich zur ProSiebenSat.1 Media Aktie bewegt sich die Anleihe von ProSiebenSat. 1 Media deutlich weniger schwankungsintensiv. Einen merklichen Rutsch machte die Anleihe eigentlich nur zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa und den USA, als Anlegerscharen reihenweise in liquide Mittel flüchteten. Der Kurs der Anleihe verlor zu dieser Zeit rund 8 % an Wert und ging auf 92 % zurück. So ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



