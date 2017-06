ProSiebenSat. 1 Media-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Liebe Leser,

die ProSiebenSat. 1 Media-Aktie gehört mit Sicherheit nicht zu den Überfliegern im ersten Halbjahr 2017. Mit einem Kursgewinn von rund 3 % lief die Aktie zwar nicht schlecht, dennoch hatten sich viele Aktionäre deutlich mehr erhofft. Auf 12-Monats-Sicht steht immer noch ein Kursrückgang von mehr als 15 % zu Buche.

Intakter Abwärtstrend belastet die Kursentwicklung

Ende 2015 nahm der Abwärtstrend seinen Lauf, nachdem die Aktie bis auf 50,94 Euro geklettert war. In der Folge ging es bis auf rund 31 Euro in den Keller. Erst ein charttechnisches Kaufsignal sorgte dafür, dass wieder Käufer bei der Aktie zugriffen. Seitdem hat sich der Kurs auch wieder merklich erholt. Zuletzt sah es sogar so aus, als ob der Aktienkurs den Trendverlauf durchbrechen könnte. Leider schaffte die Aktie den Ausbruch nicht.

Unterstützung sollte halten

Bei 36,58 Euro hat sich ein lokales Tief gebildet, das im Sinne einer Aufwärtsbewegung nicht mehr unterschritten werden sollte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Johannes Weber.