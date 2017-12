ProSiebenSat.1 Media-Aktie: Sollte man jetzt schon Kursgewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Liebe Leser,

nach sehr erfolgreichen Wochen bei der ProSiebenSat. 1 Media-Aktie kam es in der Woche vor Weihnachten zu Gewinnmitnahmen, die die Aktie etwas nach unten korrigieren ließen. Die Verluste sind zwar sehr gering aber vorhanden. In der Woche nach Weihnachten setzt sich diese Entwicklung zunächst weiter fort.

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Schafft die Aktie nun den Trendwechsel?

Der Trend der ProSiebenSat. 1 Media-Aktie ist weiterhin abwärts geneigt, sodass trotz der Erholung der letzten Wochen eine Trendfortsetzung immer noch möglich ist. Anleger, die dem zweiten Kaufsignal des Relative Stärke Index in diesem Jahr gefolgt sind, haben rund 15 % Kursgewinn erzielt.

Charttechnische Analyse der Aktie: Eine Trendwende kann erst mit dem Bruch der Trendlinie stattfinden!

Eine Trendwende wird in den nächsten Wochen aller Voraussicht nach nicht stattfinden, denn dazu ist der Kurs der ProSiebenSat. 1-Aktie einfach noch zu weit von der Trendlinie entfernt. Diese Tatsache schließt jedoch eine weitere Aufwärtsbewegung nicht aus.

Das ist Ihre Chance: Mit Google wartet auf Sie eine …

… GELDMASCHINE!

Die Geldmaschine wird jetzt wieder angeschmissen. Sie werden dabei sein und Ihre eigenen Geldgewinne abkassieren. Sehen Sie sich dafür jetzt den exklusiven Google-Report an. Erfahren Sie darin, wie Sie den Internetgiganten für sich arbeiten lassen können. So verwandeln Sie Google in Ihre Geldmaschine!

HIER klicken, um den Google-Report kostenlos zu lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.