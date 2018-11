ProSiebenSat. 1 Media-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

ProSiebenSat.1 weist in den letzten Wochen nicht wirklich gute Kursentwicklungen bei seiner Aktie auf. Vor allem am 8. November ist der Kurs stark gefallen. Der RSI gelangte erst vor kurzem in den überverkauften Bereich. Der Kurs konnte daraufhin aber nicht wesentlich ansteigen. Der Trend scheint einfach zu stark zu sein. Die gleitenden Durchschnitte sind vom Kurs aktuell weit entfernt, obwohl die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.