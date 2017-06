ProSiebenSat.1: Kurz vor dem Ausbruch?

Lieber Leser,

ProSiebenSat.1 hat in den zurückliegenden Handelssitzungen die Abwärtsfahrt aus dem Mai beendet. Binnen eines Monats war es um annähernd 8 % abwärts gegangen. Nun verlor die Aktie nur noch 0,6 % und stabilisierte damit aus Sicht charttechnischer Analysten die Entwicklung möglicherweise entscheidend. Eine spannende Trend-Auseinandersetzung steht bevor. Dabei könnte die Aktie, so technische Analysten, durchaus rasch wieder frühere Tops erobern. Bei 41,51 Euro hatte der Wert am 31. März das aktuelle 6-Monats-Hoch markiert. Dies könnte das erste Kursziel sein.

ProSiebenSat.1: Neuer Trend?

Spannend wird indes der Kampf um neue Trends. Die Aktie hatte erst vor wenigen Tagen in verschiedenen zeitlichen Abschnitten einen Abwärtstrend erreicht. Die Trendsignale sind jedoch noch sehr frisch und zudem nicht weit vom aktuellen Kurs entfernt. Deshalb würden wenige Cent Kursgewinn eine neue Trendphase einleiten.

Charttechnische Analysten sehen bereits bei 40 Euro eine maßgebliche Hürde. Darüber wird ein erstes Kursziel bei 45,49 Euro verordnet, dem aktuellen 1-Jahres-Hoch vom 7. Juni 2016. Danach würde sogar das Allzeithoch bei 50,70 Euro vom 19. November 2015 in den Fokus rücken. Daher sei die Aktie nun kurz vor dem Sprung in den Hausse-Modus.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.