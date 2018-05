ProSiebenSat.1: Geht es nun wieder aufwärts?

In der letzten Woche berichtete Marco Schnepf, dass man bei ProSiebenSat.1 große Ziele hat. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Weil der Medienkonzern vor zwei Monaten aus dem Dax in den MDax zurückgestuft wurde, möchte ProSiebenSat.1 nun versuchen, sich wieder entsprechend hochzuarbeiten. Die Entwicklung! Mitte März war ProSiebenSat.1 nach zwei Jahren in der ersten Börsenliga zurück in den MDax gestuft worden. Gründe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.