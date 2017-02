ProSiebenSat.1: Experten sehen viel Luft nach oben!

Lieber Leser,

seit die Aktie des Medienunternehmens ProSiebenSat. 1 Ende November 2016 ein neues Jahrestief bei 31,32 Euro erreicht hat, geht es zwar wieder bergauf. Beim Blick auf das Chartbild kommt man jedoch nicht umhin, einen schon länger währenden Abwärtstrend festzustellen.

Wir wollen uns daher mit drei ganz aktuellen Analystenmeinungen zum Thema auseinandersetzten, die der Aktie allesamt noch eine deutliche Bewegung nach oben zutrauen. Dies geschieht im Hinblick auf eine Telefonkonferenz, die anlässlich der Geschäftszahlen 2016 am 23. Februar stattfinden wird.

Analystin Sonia Rabussier (Commerzbank) geht von einer Entwicklung aus, die über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktionäre müssten jedoch die kürzlich vorgenommene Kapitalerhöhung verschmerzen.

Auch Giasone Salati (Macquarie) ist der Meinung, dass ProSiebenSat. 1 sich Vorteile gegenüber seinen Wettbewerbern verschafft habe. Noch nicht investierte Anleger sollten auf dem aktuellen Kursniveau die Einstiegschance nutzen. Analyst Christopher Johnen (HSBC) weist auf die Synergieeffekte hin, die sich durch die in Österreich geplante ATV-Übernahme ergäben.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Macquarie: „Outperform“ – 54,00 Euro (+39 %)

Commerzbank: „Buy“ – 53,00 Euro (+36 %)

HSBC: „Buy“ – 45,00 Euro (+16 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse