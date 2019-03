ProSiebenSat.1: Eine Aktie mit Potenzial zum Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Die Aktie des deutschen Entertainmentunternehmens ProSiebenSat.1 (WKN:PSM777) ist seit dem Allzeithoch von knapp über 50 Euro im November 2015 auf derzeit (05.03.2019) 16,40 Euro gefallen. Wer die Aktie beim Allzeithoch kaufte, musste bisher einen Kursverlust von rund 67 % hinnehmen.

Doch kann das neue Management dem Unternehmen wieder zu altem Glanz verhelfen? Um eine fundamentale Aussage treffen zu können, muss man sich das Unternehmen genauer ansehen.

Was macht ProSiebenSat.1 derzeit?

Das Unternehmen besteht aus viel mehr Segmenten als der TV-Sparte. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 hat ProSiebenSat.1 sein Portfolio erweitert. Details dazu kann man der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Unternehmen Geschäftszweck Anteile Kaufpreis

Aboalarm GmbH Kündigungsserviceanbieter für Verbraucherverträge 100 % 10 Mio. Euro Kairion GmbH E-Commerce-Vermarkter für Werbekampagnen 100 % Barkaufpreis 6 Mio. Euro Earn-out 2 Mio. Euro ePrivacy (bei keiner negativen Beeinflussung durch Gesetzgeber) 2 Mio. Euro Gesamtpreis 10 Mio. Euro InQpharm Group/Zaluvida Corporate AG Erweiterung des OTC Produktportfolios im Bereich Commerce Health & Beauty Asset-Deal Basiskaufpreis 3 Mio. Euro Earn-out 1 Mio. Euro Gesamtpreis 4 Mio. Euro Zirkulin/roha Arzneimittel GmbH Erweiterung des OTC-Produktportfolios im Bereich Commerce Health & Beauty Asset-Deal 32 Mio. Euro esome advertising technologies GmbH Social-Media-Agentur 90 % Barkaufpreis 28 Mio. Euro Put-Option 10 Mio. Euro Earn-out 26 Mio. Euro Gesamtpreis 63 Mio. Euro Sonoma Internet GmbH Internetportal amorelie.de ist ein Online-Lifestyleshop für das Liebesleben Alt 75 % Neu 97,8 % 21 Mio. Euro Silvertours GmbH Produktvergleichsplattformen für Leihwägen, u. a. billiger-mietwagen.de Alt 74,9 % Neu 100 % 59 Mio. Euro Verivox Holding GmbH Vergleichsportal Alt 80 % Neu 100 % 112 Mio. Euro 7Love Holding GmbH Parship Alt 50 % Neu 94,2 % 162 Mio. Euro Virtual Minds AG Media Technologies, Digital Advertising und Hosting Alt 51 % Neu 75 % 33 Mio. Euro Gravitas Ventures, LLC Filmproduktion 62,5 % 51 Mio. Euro (Deal noch nicht abgewickelt) Der Kaufpreis bezieht sich nur auf die neu bezogenen Anteile.

Earn-out: Anteil des Kaufpreises, der zu einem späteren Zeitpunkt erfolgsabhängig bezahlt wird.

Put-Option: Verkaufsrecht innerhalb eines vorher definierten Zeitraumes zu einem vorher definierten Verkaufspreis.

ePrivacy: EU-Verordnung im Entwurfsstadium.

Asset-Deal: Verkauf von einzelnen Wirtschaftsgütern (Gebäude, Grundstücke etc.) eines Unternehmens.



Es lässt sich unschwer erkennen, dass die neue Strategie stark auf die Digitalisierung setzt. Dafür griff das Unternehmen tief in die Tasche und baute seine Anteile aus. Es wurde lediglich ein Unternehmen akquiriert, das in der Filmbranche zu Hause ist.

Im gleichen Zeitraum trennten sich die Unterföhringer auch von Unternehmen, die nicht zur Strategie passen.

Unternehmen Geschäftszweck Anteile Entkonsolidierungsergebnis 7NXT GmbH Onlinesportprogramm 100 % 6 Mio. Euro Tropo GmbH Reiseveranstalter 100 % 2 Mio. Euro

Positive Signale vom Management

Als einen guten Indikator für eine baldige Kurserholung empfinde ich die Insiderkäufe des Managements. Ende letzten Jahres deckten sich mehrmals mehrere Mitglieder des Aufsichtsrates mit Aktien von ProSiebenSat.1 ein.

Wie könnte es weitergehen?

Ich bin aktuell sehr guter Dinge, dass ProSiebenSat.1 einen Turnaround schafften könnte. Dies liegt vor allem an der Strategie. Denn der Konzern hat erkannt, dass er mit der klassischen TV-Sparte gegen den Strom schwimmt. Der Druck der jüngeren Konkurrenz wie Netflix (WKN:552484) oder Amazon (WKN:906866) wird immer größer.

Blickt man wieder in den dritten Quartalsbericht von ProSiebenSat.1 aus dem Jahr 2018, so lässt sich entnehmen, dass der E-Commerce jetzt schon 22 % zum Gesamtumsatz beiträgt.

Doch abseits des Hoffnungsträgers E-Commerce gibt es auch eine Schattenseite in der Bilanz. Die Fremdkapitalquote ist aktuell auf 82 % der Bilanzsumme angeschwollen! Interessant werden die mittelfristigen Verbindlichkeiten eines Laufzeitkredites in Höhe von 2,1 Mrd. Euro. Diese werden nämlich zum April 2023 fällig.

Um das Eigenkapital zu stärken, wurde die Dividende für 2019 gekürzt. Die Ausschüttungsquote wurde auf 50 % beschränkt. Denn im Jahr 2018 schüttete das Unternehmen noch stolze 442 Mio. Euro Dividende aus. So lag die Ausschüttungsquote in den vergangenen Jahren meist zwischen 80–85 % des Konzernjahresüberschusses.

Interessant wird es wieder am 21.03.2019. An diesem Stichtag wird der Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Ab dann können alle Interessierten nachsehen, ob die Strategie anfängt zu greifen und wie sich die Beteiligungen weiterentwickelt haben.

