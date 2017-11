ProSiebenSat. 1: Das Comeback rückt etwas näher!

Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 konnte am gestrigen Dienstag ein stärkeres Zeichen setzen. Die Aktie hat durch ein weiteres Plus verdeutlicht, dass es jetzt wieder in Richtung 30 Euro gehen könnte. Doch noch immer meinen Chartanalysten: Wahrscheinlich werden Short-Investoren letztlich mehr verdienen. Das Potenzial nach unten liegt bei sicherlich 20 % und mehr. Im Einzelnen: Die Aktie hat immerhin 1,5 % zugelegt. Dennoch sind die entscheidenden Hürden bislang noch nicht angegangen worden. Die nächste charttechnische relevante Barriere befindet sich bei 28 Euro. Dort sollte die Aktie schnell vorbeikommen, um dann 30 Euro ernsthaft und dynamisch anzugehen. Ob dies gelingt, steht angesichts des übergeordneten Abwärtstrends aus Sicht der Charttechnik in Frage.

Immerhin gab es eine Empfehlung durch das Bankhaus JPMorgan. Dies hat die Stimmung verbessert. Doch auf der anderen Seite sind keine wesentlichen neuen wirtschaftlichen Nachrichten hinzugekommen, die einen Kauf stützen würden. So gesehen ist es etwas überraschend, dass noch immer 40 % der Bankanalysten „kaufen“ wollen. 50 % wollen „halten“, 10 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie im klaren Abwärtstrend

Die Aktie ist nach Ansicht technischer Analysten eindeutig im Baisse-Modus. Der Abwärtstrend ist bei einem Rückstand von mehr als 30 % zur 200-Tage-Linie klar ausgeprägt. Dies ist weiterhin ein Verkaufssignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.