ProSiebenSat.1-Chef Ebeling nimmt seinen Hut

MÜNCHEN (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 -Chef Thomas Ebeling verlässt den Medienkonzern vorzeitig.



Ebeling werde nach der Bilanzpressekonferenz am 22. Februar 2018 gehen und damit seinen bis Mitte 2019 geltenden Vertrag nicht erfüllen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Hierauf hätten sich der Manager und der Aufsichtsrat am Sonntag "einvernehmlich verständigt". Ein Nachfolger Ebelings solle "zu gegebener Zeit" benannt werden. Gleichzeitig sei Vorstandsmitglied Conrad Albert mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Vorstandschef ernannt worden, hieß es weiter./edh