ProSiebenSat. 1: Bislang schlagen sich die Käufer recht gut!

Liebe Leser,

nachdem sie monatelang zur Schwäche neigte, ist die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat. 1 Media im Dezember erfreulicherweise zu einer der stärksten Aktien im DAX herangewachsen. Der Befreiungsschlag begann bereits Mitte November, als die Anleger mit einem Kurssprung auf die Nachricht vom Wechsel an der Spitze des Medienkonzerns reagierten.

Musste man zunächst noch damit rechnen, dass die Erholungsrallye am Ende als ein klassisches Strohfeuer anzusehen ist, vermehren sich inzwischen die Hinweise auf eine nachhaltige Trendwende. Positiv zu werten ist das Faktum, dass die Aktie seit gut einem Monat nicht nur partiell Stärke zeigt, sondern sich auch an schwachen Tagen im DAX achtbar aus der Affäre zieht. Das war im Oktober und frühen November noch ganz anders.

Erfreulich für die Anleger ist auch, dass es den Käufern gelungen ist, den Abwärtstrend seit Mai 2017 nicht nur zu erreichen, sondern ihn auch zu überwinden. Ein Test des überwundenen Aufwärtstrends von oben fehlt noch. Er könnte in den nächsten Tagen auf dem Programm stehen und ein deutliches Signal dafür sein, wie weit die Kraft der Bären noch reicht.

Kommt es bald zum nächsten Schub nach oben?

Wird der Test erfolgreich sein, wovon momentan auszugehen ist, dürfte sich der Kurs anschließend schnell wieder in den Bereich knapp über 30 Euro vorschieben. Hier wartet bei 30,50 Euro ein Widerstand auf die Käufer, der durch das Oktoberhoch gebildet wird. Er dürfte den Kurs zumindest eine Zeit lang aufhalten, bevor der nächste Rallyeschub einsetzen könnte, der die Aktie wieder in den Bereich von 33 bis 34 Euro führt.

Auch hier ist mit einem vorübergehenden Stopp der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Entscheidend ist aber, dass die Anleger sich heute nicht mehr im Panikmodus befinden und bei aufkommendem Gegenwind sofort das Handtuch werfen und auf den Verkaufsknopf drücken.

Fundamental hat sich noch nicht allzu viel zum Besseren gewandelt. Was sich aber deutlich verändert hat, ist die Einstellung der Anleger zur ProSiebenSat. 1 Media-Aktie. War das Glas vor vier Wochen noch stets halbleer, so ist es in der Wahrnehmung der meisten Anleger heute wieder halbvoll.

+570 %! Dieser Markt macht bald den DURCHBRUCH!

Diese drei Intelligenz-Aktien sind PFLICHT für Ihr Depot! Sichern Sie sich heute EXKLUSIV und GRATIS die Namen der 3 intelligentesten Aktien der Welt! Werden Sie Teil der nächsten Welle!

JETZT einfach hier klicken und KOSTENLOS anfordern! +570 %!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.