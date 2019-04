ProSiebenSat.1: Bestes erstes Quartal für TV-Sender seit 2016 - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat seinen Marktanteil bei den Zuschauern im ersten Quartal ausgebaut.



Die Sendergruppe habe mit einem Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 27,9 Prozent sein bestes Ergebnis im ersten Quartal seit 2016 erreicht, teilte das Medienhaus am Montag mit. An der Börse stieß die Nachricht auf Zuspruch, der Aktienkurs legte am Vormittag um 2,9 Prozent zu.

Im Monat März lag der Marktanteil den Angaben zufolge bei 28,7 Prozent. Besonders erfolgreich sei der Sender ProSieben bei der jungen Zielgruppe mit Shows wie "Germany's Next Topmodel", "Taff" oder "Galileo" gewesen. Der Marktanteil des TV-Senders bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern habe im ersten Quartal bei 10,1 Prozent gelegen. Im vergangenen Jahr musste die ProSiebenSat.1-Aktie jedoch ordentlich Federn lassen. Seit Ende März 2018 hat sie mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt./elm/stw/fba