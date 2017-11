ProSiebenSat.1: Bahnt sich hier ein Turnaround an?

Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 hat die Börsen und die Analysten zuletzt überrascht. Die Aktie gewann am Dienstag erneut etwas hinzu und deutet an, dass es nun sehr schnell nach oben gehen könnte. Das Kursziel seien zunächst 28 Euro und darüber dann 30 Euro. Somit verfüge die Aktie auch kurzfristig über ein Potenzial in Höhe von 15 %. Im Einzelnen: Am Dienstag ging es um mehr als 2 % nach oben. Dies ist insofern ein wichtiges Signal, als der Wert damit auf Wochenbasis ebenfalls im Plus liegt und auch binnen zweier Wochen etwas aufgesattelt hat (mehr als 5 %). Unter dem Strich aber sind die längerfristigen Performance-Werte unverändert negativ. Das übergeordnete Chartbild gibt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Nun ist allerdings zumindest eine kleine positive Erholung eingetreten.

Das bisherige 4-Jahres-Tief lag bei 24,82 Euro und wurde am 14. November 2017 markiert. Die Aktie gewann seither etwa 7 % an Wert und löste sich damit von diesem Tiefpunkt. 25 Euro sowie dieses Tief sollten deshalb auch eine klare Unterstützung bieten, sofern der Kurs wieder fällt. Wenn die Notierungen allerdings weiter abrutschen, kann es auch schnell in Richtung 21,30 Euro gehen. Hier befindet sich das 5-Jahres-Tief vom 28. Dezember 2012. Wirtschaftlich sehen wir derzeit wenige Erholungsgründe, allenfalls eine Kaufempfehlung durch JP Morgan. Dennoch sind aktuell 40 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen halten und lediglich 10 % vertreten die Auffassung, der Wert müsse verkauft werden.

Technische Analysten: Klarer Abwärtstrend

Technische Analysten verweisen noch immer darauf, dass die Aktie sich in einem klaren Baisse-Modus befindet. Denn der Kurs ist gut 28 % vom GD200 entfernt. Erst bei Kursen über 30 Euro wäre überhaupt daran zu denken, in einen technisch fundierten Aufwärtstrend zurückzukehren. Insgesamt herrscht daher ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.