ProSiebenSat. 1: Ein Angriff auf die 30-Euro-Marke ist möglich!

nachdem sie monatelang zur Schwäche neigte, ist die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat. 1 Media im Dezember erfreulicherweise zu einer der stärksten Aktien im DAX herangewachsen. Der Befreiungsschlag begann bereits Mitte November, als die Anleger mit einem Kurssprung auf die Nachricht vom Wechsel an der Spitze des Medienkonzerns reagierten.

Es etablierte sich ein neuer Aufwärtstrend. Er stellt sich momentan vierteilig dar. Zwei dynamische Anstiege, einer im November, der zweite im Dezember wurden jeweils mit einer langgezogen Seitwärtsbewegung konsolidiert. Dabei erfolgte die Korrektur des vorangegangenen Anstiegs primär über die Zeit und weniger über den Preis, was durchaus als konstruktiv zu werten ist.

Die bislang vierteilige Struktur der Aufwärtswelle legt zum Abschluss des impulsiven Kursmusters noch eine fünfte Welle nahe. Sie könnte schon in Kürze beginnen und sollte den Kurs weiter ansteigen lassen. Ein natürliches Ziel für die nächste Bewegung wäre der Widerstandsbereich um 30 Euro.

Massiver Widerstand voraus

In diesem Bereich scheiterte im Oktober schon einmal eine Gegenbewegung. Es muss daher damit gerechnet werden, dass es dieses Mal im Bereich zwischen 29,50 und 31,00 Euro erneut starken Widerstand seitens der Verkäufer geben wird. Kann dieser Widerstand im ersten Anlauf nicht überwunden werden, was nicht verwunderlich wäre, sollten wir anschließend einen Rücklauf sehen, der die Aktie wieder bis in den Bereich von 29 Euro zurückfallen lässt.

Hier bietet sich dann den Käufern zu einem späteren Zeitpunkt, möglicherweise in der zweiten Januarhälfte, die Chance, erneut anzugreifen und einen Durchbruch durch das Widerstandsband zu erzwingen. Damit diese Chance erhalten bleibt, sollten die Käufer in den kommenden Tagen darauf achten, dass potentielle Korrekturen analog zu den im Dezember zu beobachtenden Konsolidierungen eher über die Zeit als über den Preis erfolgen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.