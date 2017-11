ProSiebenSat.1: Ein Albtraum für viele Investoren!

Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen Tagen unter Beweis gestellt, dass sich die Aktie derzeit in einem starken Abwärtstrend befindet. Die Aktie rutschte zuletzt unter die 25-Euro-Marke und hat damit die letzte runde Haltemarke vor der Unterstützung bei 20 Euro unterkreuzt. Noch ist eine minimale Chance auf ein Comeback vorhanden, doch Charttechniker winken bereits ab. Die Talfahrt ist trotz einiger wirtschaftlicher Erfolge bei der Akquisition von Online-Werbepartnern wohl kaum noch aufzuhalten.

Die Fakten: Das 4-Jahres-Tief bei 24,96 Euro vom 10. November 2017 wurde nun nach unten geschoben. Die nächste Unterstützung findet sich bei 20,47 Euro. Hier liegt das aktuelle 5-Jahres-Tief vom 16. November 2012. Die Aktie hat alleine in einer Woche 11 % verloren. Binnen zweier Wochen kam es zu einem Kursabschlag von 17 %. Auf Sicht von einem halben Jahr beläuft sich das Ergebnis auf sehr ernüchternde –32 %. Die Aktie ist auch wirtschaftlich betrachtet relativ unattraktiv, da es kaum neue bedeutende Informationen gibt. Dennoch sind immerhin 40 % der Bankanalysten der Meinung, der Titel sei ein „Kauf“. 50 % wollen lediglich „halten“, während 10 % für einen „Verkauf“ plädieren.

Technisch Analyse: Klarer Trend

Die Aktie ist allerdings auch aus technischer Perspektive in einem klaren Abwärtstrend. Die Trendpfeile sind in jeder zeitlichen Dimension abwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beträgt knapp 40 %. Hier ist kaum noch Rettung in Sicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.