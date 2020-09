ProSiebenSat.1 – Aktien legt nach Spekulationen um Mediaset deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Mediaset":

Erst Ende vorletzter Woche gab der TV- und Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekannt, dass der Bereich Dating-Portale weiter kräftig ausgebaut werden soll und ein Börsengang der Sparte im nächsten oder übernächsten Jahr durchaus möglich ist. Was viel Cash in die Kassen des Medienkonzerns spülen würde. Aktien von ProSiebenSat.1 legten in Folge dieser Meldung bereits kräftig zu und bekommen heute nochmals einen weiteren kräftigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung