ProSiebenSat.1-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

ProSiebenSat.1 geht nun in eine schwierige Phase über. Das Unternehmen hat nach Meinung von Chartanalysten in den vergangenen Tagen den Weg nach unten klar und deutlich angetreten. Die Notierungen sind auch am Donnerstag um 1 % zurückgegangen und streben nun früheren Zwischentiefs entgegen. Die Fortsetzung dieser Talfahrt ist inzwischen wahrscheinlicher als eine erneute Erholung der Aktie.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.