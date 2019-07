ProSiebenSat.1-Aktie: Die Verluste gehen weiter – wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 präsentiert sich weiterhin in einer stark bärischen Verfassung. Der Freitag war bereits der neunte Tag in Folge, an dem die Aktie Verluste verzeichnete. In dieser Zeit ging es um gut 12 Prozent abwärts. Bei 12 Euro wurde nun der tiefste Kurs seit über sieben Jahren markiert. Dementsprechend ist das Chartbild bärisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft weit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung