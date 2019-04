ProSiebenSat.1-Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von ProSiebenSat. 1 musste in diesem Jahr schon einige Rückschläge verkraften, doch seit dem letzten Tief bei 12,66 Euro (am 28. März) scheint es wieder aufwärts zu gehen. Der Kurs hat sich seitdem um gut 14 Prozent verteuert und schaffte auch zum Auftakt in die neue Woche einen Tagesgewinn. Es ging um 1,7 Prozent nach oben. Allerdings entstand dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.