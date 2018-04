ProSiebenSat.1 Aktie: Langsam auf Erholungskurs!

Liebe Leser,

nachdem das Analysehaus Viceroy Anfang März eine äußerst kritische Studie zu ProSiebenSat.1 veröffentlichte, geriet die Aktie enorm unter Druck. Von den Verlusten hat sich das Papier bis heute nicht vollständig erholt. Immerhin konnte die Aktie in der letzten Woche aber wieder etwas Boden gut machen. Tag für Tag kletterte der Wert der Anteilsscheine an, wenn auch nur in einem überschaubaren ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.