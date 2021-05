ProSiebenSat.1-Aktie: Kann die Aktie die Erwartungen erfüllen?

An der Börse liegen derzeit große Hoffnungen auf der ProSiebenSat.1-Aktie. Das Medienhaus hatte lange Zeit mit enormen Problemen zu kämpfen und befand sich über Jahre in einem nicht enden wollenden Abwärtstrend. In den vergangenen 12 Monaten scheint aber die Wende geglückt zu sein.

Das von einigen schon totgeglaubte lineare Fernsehen erlebte in dieser Zeit schon fast eine Renaissance und genau auf dieser



