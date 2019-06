ProSiebenSat.1-Aktie: Hier winken weitere Kursgewinne!

Die ProSiebenSat.1-Aktie hat die Woche mit einem deutlichen Tagesgewinn beendet. Am Freitag stieg der Kurs um 2,5 Prozent auf 15,15 Euro. Am Dienstag gelangen die Rückkehr in den kurzfristigen Aufwärtstrend und der Sprung über die 50-Tagelinie (EMA50). Der Anstieg kann spätestens mit dem Tagesgewinn vom Freitag als signifikant betrachtet werden.

Die Erholungsbewegung geht also weiter. Seit dem 7-Jahres-Tief, das Ende März bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung