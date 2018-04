ProSiebenSat.1-Aktie: Goldman Sachs senkt das Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der negative Analystenkommentar von Goldman Sachs kommt zur Unzeit. Die US-Investmentbank hat die Aktie von ProSiebenSat.1 auf Neutral belassen und das Kursziel von 35,00 auf 33,30 Euro gesenkt. Dabei hatte sich die Aktie des Medienkonzerns erst gerade wieder nach oben gearbeitet und konnte in den vergangenen vier Wochen rund 7 % an Wert zulegen. Trotzdem befindet sich der MDAX-Titel weiter in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.