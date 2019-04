ProSiebenSat.1-Aktie: Die Erholung nimmt Gestalt an!

Nach dem tiefen Fall in den vergangenen Wochen und Monaten scheint es bei der ProSiebenSat.1-Aktie nun wieder langsam nach oben zu gehen. Seit letztem Donnerstag gab es Kurszuwächse von über 10 Prozent und auch am Freitag sitzen die Bullen am längeren Hebel. Bis in die frühen Nachmittagsstunden legt der Wert um gut 1 Prozent zu.

Die Erholung tut der Aktie sichtlich gut, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.