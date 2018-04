ProSiebenSat.1 Aktie: Erfolgreich an Ostern!

Liebe Leser,

ProSieben kann sich über ein erfolgreiches Osternwochenende freuen. Am Ostersonntag konnte der Sender sich mit der Free-TV-Premiere von “Fack ju Göhte 2” über die Konkurrenz hinwegsetzen. Ganze 22,6 Prozent Marktanteil bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnten erreicht werden und lag damit deutlich über den Marktanteilen von anderen Sendern. Auch an der Börse lief es in der vergangenen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.