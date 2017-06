ProSiebenSat1 Media (PSM): Jetzt aufmerksam sein!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Rückblick: Trotz des fulminanten Anstieges des deutschen Aktienmarktes konnte die Aktie des deutschen Medienkonzerns (ISIN: DE000PSM7770) in den letzten Monaten nur zeitweise positiv überzeugen. So sahen wir das Hoch des Jahres im März. Seither befand sich das Wertpapier eher unter Druck und so bildete sich im Mai sowohl ein tieferes Hoch als auch ein tieferes Tief im Chart aus. Knapp unter der Marke von 39 Euro befndet sich mittlerweile ein harter Widerstand.

Meinung: Nach dem Abverkauf im Mai konnten sich die Kurse mittlerweile wieder leicht erholen. Doch die Rallye der letzten Tage endete exakt am eingezeichneten Widerstand. Von hier aus könnten wir nun die Bärenflagge nach unten durchbrechen, was dem Wertpapier weiter schaden dürfte. Für uns eine perfekte Möglichkeit, um hier einen Short aufzubauen.

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.