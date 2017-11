ProSiebenSat1: Ebeling kündigt Rücktritt an! – Aktie steigt

Liebe Leser,

das politische Machtvakuum bleibt uns in Deutschland erhalten: Die Sondierungsgespräche über ein buntes Jamaika-Bündnis sind geplatzt. Wie eine künftige Regierung aussehen könnte, steht wieder in den Sternen. An der Börse haben sich die Investoren einmal kurz geschüttelt, dann ging es mit dem DAX sogar nach oben. Selten passte der altgediente Spruch besser: Politische Börsen haben kurze Beine!

Doch nicht nur in der deutschen Politik herrscht Chaos, auch ein DAX-Konzern sorgt für unterhaltsame Schlagzeilen. Bei dem Medienkonzern ProSiebenSat1 war zuletzt einiges los: Das Unternehmen passte zunächst vor eineinhalb Wochen den Finanzausblick für das laufende Jahr an (mehr dazu gleich). Dann bezeichnete der noch amtierende ProSiebenSat1-Chef Thomas Ebeling in einer telefonischen Analystenkonferenz einen Teil der Fernsehzuschauer von ProSieben und Sat1 als „ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm“.

Daraufhin gab es Gerüchte, dass Ebeling, dessen Vertrag ursprünglich noch bis 2019 gelaufen wäre, schon im kommenden Jahr das Unternehmen verlassen würde. Und genauso kam es dann auch.

Gestern teilte der Medienkonzern mit, dass Ebeling ProSiebenSat1 nach der für den 22. Februar 2018 angesetzten Bilanzpressekonferenz für das Geschäftsjahr 2017 verlassen wird und dass sich der Vorstandsvorsitzende und der Aufsichtsrat der Gesellschaft darauf einvernehmlich verständigt haben.

Zudem wurde Conrad Albert, Mitglied des Vorstands von ProsiebenSat1, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Das diene nach Unternehmensangaben vor allem dazu, für den Fall, dass der Nachfolger sein Amt nicht unmittelbar im Anschluss an die Bilanzpressekonferenz antreten kann, die Kontinuität im Unternehmen zu sichern und die Umsetzung der Strategie zu garantieren.

ProSiebenSat1-Aktie und angepasste Prognose im Fokus

Kommen wir nun zur ProSiebenSat1-Aktie und zu den Details zu der kürzlich angepassten Prognose. Die Aktie des im deutschen Leitindex DAX notierten Medienkonzerns ist in den vergangenen Monaten unter die Räder gekommen.

Im Mai dieses Jahres notierte das Papier noch bei rund 42 Euro. In der Folge ging es bis Mitte November auf bis unter 25 Euro nach unten. Das bedeutet ein Minus von mehr als 40% innerhalb von nur 6 Monaten.

Für den jüngsten Kurssturz sorgte die bereits angesprochene Nachricht, dass das Unternehmen seine Jahresprognose anpassen musste: Das Unternehmen rechnet nun für das Gesamtjahr 2017 mit einem Anstieg des Umsatzes im „mittleren einstelligen Prozentbereich“. Zuvor war das Unternehmen von einem Wachstum im „mindestens hohen einstelligen Prozentbereich“ ausgegangen.

Darüber hinaus rechnet das Unternehmen vor dem Hintergrund der erwarteten Ergebnisentwicklung im 4. Quartal für das Gesamtjahr 2017 nun mit einer moderateren Ergebnisverbesserung als zuvor und geht davon aus, das Vorjahresniveau des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sowie des bereinigten Konzernjahresüberschusses jeweils nur leicht zu übertreffen.

Zuvor hieß es, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Konzernjahresüberschuss aus dem Vorjahr übertroffen werden sollen. Neu ist hier also der Zusatz „leicht“.

Ausblick: Einstieg noch zu früh

Die Tatsache, dass die ProSiebenSat1-Aktie heute deutlich spürbar zulegen konnte und der zweitgrößte Gewinner im DAX war, spricht klar dafür, dass die Meldung, dass Konzern-Chef Ebeling demnächst seinen Hut nimmt, vom Markt positiv aufgefasst wurde.

Allerdings sollten zumindest etwas konservativere Anleger aus meiner Sicht zunächst abwarten, wer die Nachfolge von Ebeling antritt und wie sich der neue ProSiebenSat1-Chef dann schlägt, bevor sie bei dem Unternehmen einsteigen.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.