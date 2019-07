ProSiebenSAT.1: Nächstes Ziel Jahrestief?

Die ProSiebenSAT1 Media-Aktie befindet sich wie schon so oft in den vergangenen Monaten wieder auf der schiefen Bahn und scheint erneut keinen Halt zu finden. Für die Bullen ist die Lage derzeit wieder bedrohlich, denn durch den Rückfall auf 13,27 Euro wurde am Donnerstag das Tief vom 26. Juni bei 13,29 Euro bereits leicht unterschritten.

Noch ist der Bruch dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung