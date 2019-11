ProSiebenSAT.1: Lage ist weiterhin kritisch!

Die Aktie der ProSiebenSAT1 Media ist im November daran gescheitert, ihren im Oktober gestarteten Anstieg weiter fortzusetzen. Nach einem Hoch bei 14,32 Euro ging der Wert in eine neue Abwärtsbewegung über. Dabei wurde die 50-Tagelinie am Donnerstag kurzzeitig verletzt. Es gelang den Käufern am Freitag jedoch, die Aktie mit einem Wochenschlusskurs von 13,40 Euro oberhalb des EMA50 schließen zu lassen.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung