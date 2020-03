ProSiebenSAT.1: Die Diktatur der Bären hält an!

Konnte die Aktie der ProSiebenSAT1 Media in der ersten Märzwoche zumindest am Freitag mit einer grünen Tageskerze auf sich aufmerksam machen, leisteten sich die Verkäufer eine derartige Schwäche in der hinter uns liegenden Woche nicht mehr. Sie bestimmten an jedem Tag die Richtung und sorgten dafür, dass der Kurs bis zum Freitag auf 7,19 Euro nachgab.

Zwei Schwächen sind dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung