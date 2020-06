ProSiebenSAT.1: Diese Hürde ist noch nicht ganz genommen!

In einem starken Gesamtmarkt zählte die Aktie der ProSiebenSAT1 Media-AG am Freitag mit einem Minus von 1,0 Prozent eindeutig zu den schwächeren Werten. Diese Schwäche kam nicht überraschend, denn an den Tagen zuvor war es den Bullen gelungen, den Kurs bis an seinen 50-Wochendurchschnitt vorrücken zu lassen.

Dieser gleitende Durchschnitt verläuft aktuell bei 12,12 Euro und konnte am Donnerstag durch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung