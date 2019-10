ProSiebenSAT.1: Die Chance auf einen Anstieg ist da

Während andere Aktien von der positiven Stimmung profitierten, die Donald Trump zu den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen verbreitete, musste die Aktie der ProSiebenSAT1 Media-AG am Freitag einen Rückschlag hinnehmen. Nachdem in den Tagen zuvor ein erneuter Vorstoß bis an die 50-Tagelinie bei 12,68 Euro gelungen war, scheiterten die Bullen am Freitag daran, den gleitenden Durchschnitt dauerhaft zu überwinden.

