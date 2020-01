ProSiebenSAT.1: Auf dem Weg zu neuen Jahrestiefs?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In den vergangenen Tagen ist die Aktie der ProSiebenSAT1 Media erneut daran gescheitert, nachhaltig über ihren 50-Tagedurchschnitt anzusteigen. An insgesamt vier Tagen konnte der EMA50 zeitweilig überwunden werden. Doch nie gelang es den Käufern, einen Tagesschlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts zu erreichen.

Die Konsequenz dieser Schwäche zeigte sich in der zweiten Wochenhälfte, als die Aktie am Donnerstag in einen stärkeren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung