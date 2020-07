ProSiebenSAT1: Das war wieder nichts

Am 5. Juni beendete die ProSiebenSAT1 Media-Aktie auf dem Hoch von 12,63 Euro ihren im März begonnenen Anstieg. Anschließend fiel der Kurs schnell zurück. Er stabilisierte sich zunächst kurzzeitig auf Höhe der 50-Tagelinie, gab diese im Juli jedoch endgültig auf.

Seitdem verläuft die Kursentwicklung unterhalb des 50-Tagedurchschnitts in einer leicht abwärtsgerichteten Bewegung. In der vergangenen Wochen waren die Bullen am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung