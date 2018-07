ProShares Ultra Semiconductors: Aktienanalyse vom 03.07.2018

Für die Aktie ProShares Ultra Semiconductors wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 29.06.2018 ein Kurs von 43,31 USD geführt.

Wie ProShares Ultra Semiconductors derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von ProShares Ultra Semiconductors für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält ProShares Ultra Semiconductors für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist ProShares Ultra Semiconductors insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ProShares Ultra Semiconductors-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 43,34 USD mit dem aktuellen Kurs (43,31 USD), ergibt sich eine Abweichung von -0,07 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 46,82 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,5 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für ProShares Ultra Semiconductors ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an zwei Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über ProShares Ultra Semiconductors dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.