ProShares UltraShort FTSE Europe: Nicht vergessen!

ProShares UltraShort FTSE Europe weist am 27.01.2021, 00:19 Uhr einen Kurs von 15.51 USD an der Börse auf.

Die Aussichten für ProShares UltraShort FTSE Europe haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über ProShares UltraShort FTSE Europe wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält ProShares UltraShort FTSE Europe auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der ProShares UltraShort FTSE Europe liegt bei 47,13, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die ProShares UltraShort FTSE Europe bewegt sich bei 57,95. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die ProShares UltraShort FTSE Europe-Aktie beträgt dieser aktuell 21,95 USD. Der letzte Schlusskurs (15,51 USD) liegt damit deutlich darunter (-29,34 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält ProShares UltraShort FTSE Europe somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (16,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,07 Prozent), somit erhält die ProShares UltraShort FTSE Europe-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird ProShares UltraShort FTSE Europe auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

