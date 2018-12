ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares: Da muss man staunen!

Der ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares-Schlusskurs wurde am 21.12.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 12,3 USD festgestellt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 0,4 Punkten, was bedeutet, dass die ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 22,46). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Damit erhält ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares verläuft aktuell bei 7,76 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 12,3 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +58,51 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 8,72 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die ProShares UltraPro Short Select Sector of Proshares-Aktie der aktuellen Differenz von +41,06 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".