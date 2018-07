ProShares UltraPro QQQ: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Per 06.07.2018 wird für die Aktie ProShares UltraPro QQQ am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 61,08 USD angezeigt.

ProShares UltraPro QQQ haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an 11 Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an einem Tag eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über ProShares UltraPro QQQ dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei ProShares UltraPro QQQ konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält ProShares UltraPro QQQ auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der ProShares UltraPro QQQ beläuft sich mittlerweile auf 50,23 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 61,08 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,6 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 56,54 USD. Somit ist die Aktie mit +8,03 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".