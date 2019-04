ProShares – ProShares Decline of the Retail Store: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "ProShares Trust":

Der ProShares - ProShares Decline of the Retail Store-Schlusskurs wurde am 04.04.2019 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 33,757 USD festgestellt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses ProShares - ProShares Decline of the Retail Store auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von ProShares - ProShares Decline of the Retail Store im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um ProShares - ProShares Decline of the Retail Store. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ProShares - ProShares Decline of the Retail Store-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 32,75 USD. Der letzte Schlusskurs (33,757 USD) weicht somit +3,07 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (34,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,35 Prozent Abweichung). Die ProShares - ProShares Decline of the Retail Store-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die ProShares - ProShares Decline of the Retail Store-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der ProShares - ProShares Decline of the Retail Store führt bei einem Niveau von 75,39 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,98 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".