ProReal Deutschland 5 geschlossen - Zielvolumen deutlich überschritten / ONE GROUP schließt Kurzläufer mit über 50 Millionen Euro / ProReal-Serie bei Anlegern und Vertrieb weiterhin sehr beliebt

Hamburg (ots) - Die Hamburger ONE GROUP beendet die Platzierungihres fünften Produktes aus der ProReal Deutschland-Serie mit vollemErfolg: Der ProReal Deutschland 5 schließt nach nur 10 Monaten miteinem Emissionsvolumen von über 50 Millionen Euro. Das ursprünglichgeplante Emissionsvolumen der Namensschuldverschreibung lag bei 35Millionen Euro. Ein erster Zinsabschlag wurde bereits im Januar 2018von der ProReal Deutschland 5 GmbH (Emittentin) ausgezahlt."Die kurze geplante Laufzeit von weniger als 3 Jahren, diegeplante Verzinsung von 6,0 % sowie die regelmäßigen Auszahlungen unddie einfache steuerliche Abwicklung kommen bei den Anlegern imderzeitigen Niedrigzinsumfeld sehr gut an", erklärt ONE GROUPGeschäftsführer Malte Thies den Erfolg des ProReal Deutschland 5.Auch beim Vertrieb sind die aktuellen ProReal Deutschland Produktebeliebt. "Bemerkenswert ist vor allem, dass wir trotz breiterVertriebspartnerbasis viele neue Partner gewinnen und begeisternkonnten", so Thies.Das Geld der rund 2.000 Investoren fließt in die Finanzierung vonNeubau- und Revitalisierungsvorhaben. Investitionsschwerpunkt derProReal Deutschland Produkte ist und bleibt das Wohnimmobiliensegmentin wirtschaftsstarken deutschen Metropolregionen. Dabei stellen imUnterschied zur klassischen Bestandsinvestition die Anleger über denProReal Deutschland 5 gleich mehreren Bauvorhaben finanzielle Mittelfür deren Entwicklung zur Verfügung. Aktuell ist der ProRealDeutschland 5 über die Muttergesellschaft der ONE GROUP - die ISARIAWohnbau AG - in vier Projekten in München und Hamburg investiert.Die ProReal Deutschland Serie wird mit dem ProReal Deutschland 6nahtlos fortgeführt. Der Verkaufsprospekt der zweitenNamensschuldverschreibung des Hamburger Emissionshauses wurde am21.03.2018 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) gebilligt. Laufzeit und Verzinsung sind identisch zumVorgängerprodukt. Neu beim ProReal Deutschland 6 ist allerdings, dassdie Einhaltung der definierten Investitionskriterien fortan von einemexternen Mittelverwendungskontrolleur überwacht wird.Über die ONE GROUP:Die ONE GROUP ist einer der führenden Anbieter vonInvestmentprodukten im Wohnimmobiliensegment. Das unabhängigeTochterunternehmen der ISARIA Wohnbau AG konzentriert sich auf diealternative Finanzierung von Immobilienprojekten mit dem Fokus aufWohnimmobilien im Bereich von Neubau- und Revitalisierungsvorhaben indeutschen Metropolregionen. Seit 2012 hat die ONE GROUP mit denProReal Deutschland-Produkten rund 220 Millionen Euro Kapitaleingeworben und erfolgreich investiert. Mehr als 7.000 Investorenhaben der ONE GROUP bislang ihr Vertrauen geschenkt und in dieKurzläuferserie investiert.