ProQR Therapeutics: Was macht der Markt?

Für die Aktie ProQR Therapeutics aus dem Segment "Biotechnologie" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GM am 14.07.2019, 18:14 Uhr, ein Kurs von 9.07 USD geführt.

ProQR Therapeutics haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die ProQR Therapeutics aktuell mit dem Wert 50,77 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 60.53. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei ProQR Therapeutics konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält ProQR Therapeutics auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: ProQR Therapeutics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 16,69 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0.89 Prozent im Branchenvergleich für ProQR Therapeutics bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,13 Prozent im letzten Jahr. ProQR Therapeutics lag 0,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.