ProQR Therapeutics: Schluss mit der Unsicherheit!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie ProQR Therapeutics, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.07.2019, 19:30 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 8.47 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ProQR Therapeutics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ProQR Therapeutics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die ProQR Therapeutics sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ProQR Therapeutics vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die ProQR Therapeutics. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 27 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 218,77 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 8,47 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über ProQR Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält ProQR Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die ProQR Therapeutics ist mit einem Kurs von 8,47 USD inzwischen -17,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -40,81 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.