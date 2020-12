ProLabs erweitert Aktivitäten in Europa und Indien, um die steigende Nachfrage nach Glasfaserlösungen zu decken

Cirencester, England (ots/PRNewswire) - ProLabs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3001805-1&h=2906673201&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3001805-1%26h%3D3072926281%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3001805-1%2526h%253D507627916%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.prolabs.com%25252F%2526a%253DProLabs%26a%3DProLabs&a=ProLabs), Der weltweit größte unabhängige Anbieter von Glasfaser-Transceivern und Hochgeschwindigkeitsverkabelung baut seine Aktivitäten in Europa und in Indien aufgrund bedeutender Neugeschäfte in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Indien aus. Das Prolabs Geschäft ist von Jahr zu Jahr um über 100 % gewachsen. Aufgrund dieses Erfolgs hat Prolabs die Produktionsstätten gerade erweitert, um Wachstumsprognosen von 200% zu unterstützen und es wurde zusätzliches lokales Personal eingestellt. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, planen sie auch für das Jahr 2021, auf dieser Erweiterung aufzubauen.Jason Moate, Direktor und Produktionsleiter von ProLabs, sagte: "In diesem Jahr haben wir eine hohe Nachfrage nach unseren Produkten in allen Ländern, die wir in Europa und auch in Indien bedienen, gesehen. Obwohl der Bedarf an unseren Produkten in der gegenwärtigen Situation groß ist bewältigen wir diese Aufgabe mit unseren Mitarbeitern in der Produktion und denen die aus dem Homeoffice arbeiten. Trotz der momentanen erschwerten Situation haben wir Marktanteile gewonnen, da die Kunden ihre Nachfrage nach hoher Qualität, kurzen Vorlaufzeiten und niedrigeren Kosten steigern."Pressekontakt:clive.burr@prolabs.comInformationen zu ProLabsProLabs ist ein führender Anbieter von optischen Netzwerklösungen. Seit über zwei Jahrzehnten bietet das Unternehmen optische Verbindungslösungen, die Kunden freie Wahlmöglichkeiten und nahtlose Interoperabilität bieten. Es bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Unternehmen, Regierungen und die weltweit größten Dienstleister.Durch die Förderung höherer Standards für Technologie und Service verändert ProLabs die Denkweise von Rechenzentren und Dienstleistern weltweit. Das Unternehen liefert Lösungen, die in Form und Funktionalität zu 100 % kompatibel sind, und dass bei 100 verschiedenen OEM-Hersteller, die mehr als 20.000 Systeme und Plattformen abdecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.prolabs.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1358169/Jason_Moate.jpgOriginal-Content von: ProLabs, übermittelt durch news aktuell