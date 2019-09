ProGlove erhält 40 Millionen US-Dollar Wachstumskapital von Summit Partners zur globalen Skalierung seiner Industrie Wearables (FOTO)

München (ots) -Human Centered Design trifft auf deutsche IngenieurskunstProGlove, Spezialist für Industrie Wearables, erhält eineInvestition in Höhe von 40 Millionen US-Dollar von der weltweittätigen Beteiligungsgesellschaft Summit Partners. Das Unternehmenplant, diese Mittel zu nutzen, um seine internationale Präsenzauszubauen und seine Mission, den menschlichen Arbeiter mit demindustriellen Internet der Dinge (IoT) zu verbinden, voranzutreiben.ProGlove wurde 2014 gegründet und bietet einen Handschuhscanneran, der die Effizienz und Effektivität der Scanprozesse in denBereichen Fertigung, Logistik, Transport, E-Commerce und Handelverbessern soll. Die Produkte von ProGlove sind in die Fabrik- undLagerprozesse einiger der weltweit bekanntesten Marken wie Audi, BMW,Bosch, Daimler, DHL und Lufthansa Technik integriert. Derintelligente Handschuh des Unternehmens bietet eine ergonomische,freihändige Barcode-Scanlösung, die Mitarbeitern hilft, dieProduktivität zu steigern und Arbeitsabläufe zu optimieren. Währendherkömmliche Handscanner in der Regel klobig und sperrig sind,ermöglicht das kleine und leichte Wearable Design von ProGlove demBenutzer eine Reduzierung der Scanzeit um bis zu 4 Sekunden pro Scan.In einem Lager oder in einer Fabrikhalle bedeutet diese Reduzierungfür einige ProGlove-Kunden eine Verbesserung der Scan-Effizienz umbis zu 50 Prozent. Darüber hinaus gibt der intelligente Handschuh desUnternehmens dem Benutzer über optische, haptische und akustischeSignale eine direkte Rückmeldung, die dazu beiträgt, Fehler zuvermeiden und die Prozessqualität insgesamt zu verbessern."Im Zeitalter der Industrie 4.0 müssen Unternehmen die Art undWeise, wie Mensch und Maschine miteinander interagieren, überdenkenund neu erfinden, um einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Wearablesartikulieren dabei die Wichtigkeit, den Mitarbeiter im industriellenIoT-Umfeld zu stärken und ihm die Mittel für mehr Effizienz zugeben", sagt Andreas König, CEO von ProGlove. "Industrie Wearablesbestimmen die Zukunft der Montage-, Produktions- undLogistikprozesse. Unsere intelligenten Wearables sind so konzipiert,dass sie als natürliche Erweiterung der Arbeitswerkzeuge dienen unddie Rolle des Menschen in der heutigen automatisierten Weltfestigen."Die Anfänge von ProGlove gehen auf die erfolgreich bestrittene"Make it Wearable Challenge" von Intel im Jahr 2014 zurück. Nacheiner ersten Phase der Produktentwicklung begann ProGlove 2016 mitder Kommerzialisierung seines Handschuhscanners und konnte schnelleine Reihe von Branchenauszeichnungen sowie eine beeindruckendeKundenliste vorweisen. Heute agiert das Unternehmen international undbedient mehr als 500 Kunden auf der ganzen Welt von seinen Büros inMünchen und Chicago aus."Der Markt für Industrie Wearables ist groß und wächst schnell,und wir glauben, dass ProGlove gut positioniert ist, um weiter zuwachsen, da Herstellungs- und Versandprozesse zunehmend aufintelligente Scanlösungen zur Produktivitätsoptimierung angewiesensind", kommentiert Johannes Grefe, Principal bei Summit Partners undNeumitglied des Aufsichtsrates von ProGlove."Bei Summit konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit mitUnternehmen, die über das Team, die Technologie und die Visionverfügen, um die Kategorien zu definieren, in denen sie tätig sind.Wir glauben, dass der kundenorientierte Ansatz von ProGlove bei derProduktentwicklung eine bedeutende Chance bietet, den menschlichenMitarbeiter zu stärken und gleichzeitig die Effizienz am Arbeitsplatzzu steigern", so Dr. Matthias Allgaier, Managing Director bei SummitPartners und ebenfalls neuer Aufsichtsrat bei ProGlove."Unser Ziel ist es, den Wert des menschlichen Engagements in denzunehmend automatisierten Industrieumgebungen zu unterstreichen undzu stärken", ergänzt Thomas Kirchner, Mitbegründer und Vice PresidentProduct bei ProGlove. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mitSummit, um so unsere globale Reichweite zu erweitern und dasindustrielle IoT auf internationaler Ebene für den Menschen zuerschließen." 