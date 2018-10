ProColombia überquert den Atlantik, um sein Exportangebot nach Europa, Asien und Afrika zu bewerben

Madrid (ots/PRNewswire) -- ProColombia wird im Kongresszentrum von Istanbul während desBusiness Matchmaking Forum in der Türkei Gastgeber von mehr als 300kolumbianischen Exporteuren sein. Die Veranstaltung findet am 17.und 18. Oktober statt.- Einkäufer aus Europa, Asien und Afrika haben ihre Teilnahmebestätigt.In diesem Herbst präsentiert ProColombia auf dem BusinessMatchmaking Forum, das am 17. und 18. Oktober im Kongresszentrum vonIstanbul stattfindet, Einkäufern aus Europa, Asien und Afrikaausgewählte Beispiele kolumbianischer Produkte."Kolumbien kommt mit einem riesigen Angebot, das auf demverarbeitenden Gewerbe, IT und der Agrarwirtschaft basiert, in derTürkei an - dem Tor zu drei Kontinenten. Das Land ist eineSpeisekammer für die Welt; es ist eines der Gebiete, denen von derFAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der VereintenNationen) die größten landwirtschaftlichen Potenziale zugeordnetwerden", sagte Flavia Santoro, Präsidentin von ProColombia.Mehr als 300 kolumbianische Exporteure werden über den Atlantik indie Türkei reisen, die aufgrund ihrer strategischen Lage als einesder aufstrebenden Logistikzentren für die Belieferung dereuropäischen, asiatischen und afrikanischen Märkte gilt. DieDelegation der kolumbianischen Geschäftsleute wird von JulianaVillegas, Vizepräsidentin für Exporte bei ProColombia, geleitet. Beider Veranstaltung werden 150 Einkäufer erwartet, die nach Produktenund Dienstleistungen suchen; diese Einkäufer kommen hauptsächlich ausSpanien, der Türkei, Deutschland, Frankreich, Holland, Indien, demVereinigten Königreich, Korea, China, Russland, Singapur, Südafrika,Vietnam und anderen Ländern.Das größte Angebot konzentriert sich auf die Branchen IT, Chemie,Fertigung, Landwirtschaft, Mode, Bekleidung und Accessoires. Beigeschäftlichen Zusammenkünften werden etwa 90 kolumbianische Warenund Dienstleistungen vorgestellt werden; die repräsentativsten sindFruchtfleisch, frisches Obst wie Avocados, Stachelbeeren (Physalis),Passionsfrüchte und Bananen, Palmöl, Süßwaren, Fleisch, natürlicheInhaltsstoffe zur kosmetischen Verwendung, Pharmazeutika, Kosmetika,Chemikalien, Gürtel, Unterwäsche, Bademode, Schmuck, Leder, Möbel,digitale Kreativindustrien, Software und Handwerk.In den Monaten von Januar bis Juli 2018 exportierte KolumbienWaren im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro in die Europäische Union,vor allem landwirtschaftliche Produkte wie Bananen, Kaffee, Öle undFette sowie frisches Obst und Manufakturprodukte wie Plastik undBekleidung.Kolumbien ist seit Mai 2018 Mitglied der OWZE Die OWZE(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hobdie kolumbianische Wirtschaft als eine derjenigen hervor, die amwiderstandsfähigsten gegen den jüngsten Preisverfall bei Rohstoffensind; die ECLAC (Wirtschaftskommission für Lateinamerika und dieKaribik) versichert, dass das Land die höchsten Erwartungen an eineZunahme seiner Exporte in Südamerika hat; und die UNCTAD (Konferenzder Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) stellt es alsdrittgrößten lateinamerikanischen Standort dar, der die meistenausländischen Investitionen anzieht, und als eines der 30beliebtesten Investitionsländer weltweit.Pressekontakt:Carolina Ethel Martínez Mercadocemartinez@procolombia.coTel. +34(91)57-767-08 Durchwahl 66003Original-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuell