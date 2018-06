Prix Pantheon 2018: Satirepreis für Tahnee, Herrn Schröder und Hugo Egon Balder

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Köln (ots) -Am Mittwoch, 6. Juni 2018, nahmen drei erfolgreiche Comedians inBonn den begehrten Prix Pantheon 2018 entgegen. Siegerin imWettbewerbsfinale um den Jurypreis "Frühreif & Verdorben" istComedienne Tahnee, die über sich selbst sagt, sie gebe "romantischauf die Fresse". Der Publikumspreis "Beklatscht & Ausgebuht" ging anden Kabarettisten Herrn Schröder, der als ehemaliger Lehrergenüsslich Pauker-Klischees auf die Schippe nimmt. Der Schauspielerund Moderator Hugo Egon Balder wurde von Laudator Guido Cantz mit demSonderpreis "Reif & Bekloppt" geehrt.In Kooperation mit dem WDR vergibt das Bonner Kabarett-TheaterPantheon seit 1995 den mit insgesamt 10 000 Euro dotiertenSatire-Preis Prix Pantheon in drei Kategorien. Die Auszeichnung zähltzu den renommiertesten im Bereich Kabarett- und Satire und erwiessich oft als echter Karriere-Kick für die Newcomer. Zu den bisherigenPreisträgern zählen unter anderen Michael Mittermeier, Rainald Grebeund Carolin Kebekus.Im Wettbewerb um den Jury- und den Publikumspreis des Prix Pantheontreten zehn Künstler in einer ersten Runde gegeneinander an. InsFinale gelangen fünf. In diesem Jahr waren das die Finalisten Tahnee,Helene Bockhorst, Herr Schröder, Tan Caglar und Jan van Weyde.Unterstützt wurden die jungen Künstler bei ihren Auftritten im BonnerPantheon von Moderator Tobias Mann und Stars der Szene wie WilfriedSchmickler, Abdelkarim, Lisa Eckhart und "Das Lumpenpack".Wettbewerb Prix Pantheon 2018 | Freitag, 8. Juni | 21-23 Uhr |WDR 5Finale Prix Pantheon 2018 | Freitag, 8. Juni | 23.30 Uhr |WDR Fernsehen| Samstag, 9. Juni | 15-17 Uhr |WDR 5Redaktion: David Rother, Julius Braun, Leona FrommeltFotos unter: ard-foto.dePressekontakt:Katrin AhuesWDR Presse u. InformationTelefon 0221-220 6671katrin.ahues@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell