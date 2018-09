Mit dem Privatjet ALBERT BALLIN die Architektur und Gartenkunst Ostasiens erkunden

Hamburg (ots) -- ALBERT BALLIN steuert Japan, China und Indien an- Premierenziel: Hangzhou in China- Reisezeit: 23. März bis 5. April 2019- Mit etwas Glück erleben die Gäste die Kirschblüte in JapanIm Frühjahr 2019 bietet Hapag-Lloyd Cruises eine exklusive Reisemit dem Privatjet ALBERT BALLIN von Hamburg nach Japan, China undIndien an. Eines der Highlights: ALBERT BALLIN fliegt zum ersten Malin die Handelsstadt Hangzouh. Besondere Architektur in Metropolen,beeindruckende Gartenkünste sowie atemberaubende Landschaften wartenauf die Gäste. Zwei Experten der Region begleiten die Reise: WolfgangPeters und Kai Schepp.Die Inselnation Japan steht als erstes auf dem Routenplan desALBERT BALLIN - und das zur besten Reisezeit. Denn mit etwas Glückkönnen die Gäste während ihres Aufenthaltes in Japan die Schönheitder Kirschblüte erleben. Zudem stehen eine Erkundungstour durchTokio, eine Rikscha-Fahrt zum Asakusa-Schrein sowie ein Tagesausflugnach Nikko auf dem Programm. Hier erleben die Gäste einen Wechselzwischen Hypermoderne und klassischer Kultur. Außerdem entdecken sieden Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark bei einer Bootsfahrt auf demAshi-See und besuchen die alte Kaiserstadt Kyoto. Dort beeindruckendie Heiligtümer des Buddhismus sowie der Saihoji Garten, einMoosgarten der zum UNESCO Welterbe gehört.Weiter geht es nach China in die Handelsstadt Hangzhou, die zumersten Mal vom ALBERT BALLIN angeflogen wird. Dort sehen die Gästeden nahe gelegenen Westsee, der Welterbe der UNESCO ist. Der See undseine Umgebung sind seit Jahrhunderten eine der wichtigstenInspirationsquellen für die Gartenkunst Chinas sowie Japans und einperfekter Ausdruck der Harmonie von Mensch und Natur. Dort sehen dieGäste die berühmte Open-Air Lichtershow "Impression West Lake".Die indische Stadt Jaipur ist der krönende Abschluss der14-tägigen Reise. Neben einem Besuch der imponierenden Pavillons undTempel stehen eine Übernachtung in der ehemaligen MaharadscharesidenzTaj Rambagh Palace sowie ein märchenhafter Abschiedsabend imStadtpalast von Jaipur auf dem Programm.Privatjetreise Japan, China und Indien, 23.3.2019 - 5.4.2019 (14Tage) von Hamburg über Tokio/ Japan, Hakone/ Japan, Kyoto/ Japan,Hangzhou /China, Jaipur/ Indien. EUR 64.900/ CHF 77'880 pro Person imDoppelzimmer.Zu den besonderen Merkmalen einer Erlebnisreise im Privatjetgehört die einzigartige Routenführung zu Städten undSehenswürdigkeiten jenseits regulärer Linienverbindungen. Gereistwird im exklusiven Kreis von maximal 46 Gästen in einem komfortablenund erstklassig ausgestatteten Privatjet mit großzügigen Sitzen. DieGäste erwarten spektakuläre Ausflugsziele, exklusive Events und sehrindividuelle Reiseerlebnisse. Der Rundum-Service beinhaltet zudem dieErledigung aller Einreiseformalitäten, separater VIP-Check-In ohneWartezeiten sowie Gourmetcatering an Bord. Jede Reise wird von einemerfahrenen Chefreiseleiter, einem fünfköpfigen Serviceteam an Borddes Privatjets, renommierten Experten mit Spezialwissen über dasReisegebiet sowie von einem eigenen Bordarzt begleitet. Übernachtetwird in ausgewählten Hotels und Lodges.Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unterwww.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unterwww.hl-cruises.de/passagentv/ - PASSAGEN Blog unterwww.hl-cruises.de/blogPressekontakt:Negar Etminan, Leiterin Unternehmenskommunikation,Hapag-Lloyd Cruises, Tel: +49 040 307030-391,E-Mail: presse@hl-cruises.comOriginal-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell