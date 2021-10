Privathaushalte in Deutschland so reich wie nie: Geldvermögen auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Geldvermögen der Menschen in Deutschland steigt und steigt.



Nach Angaben der Deutschen Bundesbank kletterte das Vermögen aus Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem ersten Vierteljahr um 159 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 7325 Milliarden Euro. Die Menschen legten den Angaben zufolge Geld auf die hohe Kante, zugleich profitierten sie von Kursgewinnen an den Börsen. Bewertungsgewinne bei Aktien und Investmentfondsanteilen hätten eine bedeutsame Rolle gespielt, erläuterte die Notenbank am Donnerstag. Wie das Vermögen genau verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor.