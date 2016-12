Privathaftpflicht: existenzieller Versicherungsschutz schon ab 38 Euro im Jahr

München (ots) -Vergleich verschiedener Versicherungstarife spart mehr als zweiDrittel der Kosten / Haftpflichtschutz mir sehr guten Leistungen ab57 Euro pro Jahr / Tipps: hohe Deckungssumme wählen -Schlüsselschäden, Forderungsausfalldeckung und GefälligkeitsschädeneinschließenEine günstige Privathaftpflichtversicherung (PHV) mitausreichenden Leistungen erhalten Singles bereits ab 38 Euro im Jahr.Familientarife gibt es ab 50 Euro. Der Vergleich verschiedenerPolicen spart bis zu 72 Prozent der jährlichen Kosten.1)Privathaftpflichtschutz mit hervorragenden Leistungsmerkmalen wieetwa einer Best-Leistungs-Garantie und mindestens 20 Millionen EuroDeckungssumme erhalten Singles ab 57 Euro pro Jahr, Familien ab 79Euro.Da PHV-Tarife insgesamt vergleichsweise preiswert sind, solltenVerbraucher vor allem auf den Leistungsumfang achten: Neben einerhohen Deckungssumme ist die Absicherung von Schlüssel- undGefälligkeitsschäden sowie eine Forderungsausfalldeckung wichtig.Privathaftpflichtschutz für Singles ab 38 Euro p. a. -Anbietervergleich spart zwei Drittel der KostenBasis-PHV für Singles2) sortiert nach Sparpotenzial p. a. inProzent# Gesellschaft Deckungs- Jahres- Sparpotenzial p. a.summe beitrag in EUR in %1 Europa 5 Mio. EUR 37,76 EUR 96,28 EUR 71,80%2 Ammerländer 7,5 Mio. EUR 39,27 EUR 94,77 EUR 70,70%3 Hanse Merkur 5 Mio. EUR 40,61 EUR 93,43 EUR 69,70%4 smart und easy 5 Mio. EUR 40,78 EUR 93,26 EUR 69,60%5 Syncro24 5 Mio. EUR 42,01 EUR 92,03 EUR 68,70%teuerster Anbieter 50 Mio. EUR 134,04 EUR - -Quelle: CHECK24 (www.check24.de/privathaftpflicht/; 089 - 24 24 1246); alle Angaben ohne Gewähr; Stand: 29.11.2016Leistungsstarke PHV für Singles3) sortiert nach Sparpotenzial p.a. in Prozent# Gesellschaft Deckungs- Jahres- Sparpotenzial p. a.summe beitrag in EUR in %1 Bavaria Direkt 30 Mio. EUR 56,63 EUR 41,82 EUR 42,50%2 Haftpflichtkasse 50 Mio. EUR 73,78 EUR 24,67 EUR 25,10%Darmstadt3 VHV 50 Mio. EUR 76,17 EUR 22,28 EUR 22,60%4 die Bayerische 20 Mio. EUR 77,89 EUR 20,56 EUR 20,90%5 Adcuri 50 Mio. EUR 82,48 EUR 15,97 EUR 16,20%teuerster Anbieter 50 Mio. EUR 98,45 EUR - -Quelle: CHECK24 (www.check24.de/privathaftpflicht/; 089 - 24 24 1246); alle Angaben ohne Gewähr; Stand: 20.12.2016Kleine Unachtsamkeiten, wie das Übersehen eines Radfahrers beimÜberqueren der Straße, können schnell zu Unfällen mit Schäden inMillionenhöhe führen. In einem solchen Fall zahlt diePrivathaftpflichtversicherung. Ab 38 Euro jährlich (Deckungssumme:fünf Millionen Euro) versichern sich Singles gegen Kosten aus Schädenan Dritten oder deren Eigentum. Ausreichend leistungsstarke Tarifefür Familien gibt es bereits ab 50 Euro pro Jahr.Ein Vergleich verschiedener Versicherungstarife lohnt sich:Zwischen der günstigsten und der teuersten Police für einen Singleliegen 96 Euro bzw. 72 Prozent Preisunterschied. Familien sparendurch einen Anbietervergleich bis zu 109 Euro oder 68 Prozent.Verbraucher, die sehr gut abgesichert sein wollen, wählen Tarifemit 20 Millionen Euro Deckungssumme. Außerdem ist eineBest-Leistungs-Garantie empfehlenswert: Bietet eine andereVersicherung bessere Leistungen als die eigene an, können dieseLeistungen im Schadensfall bis zur vereinbarten Deckungssummeverlangt werden. Hervorragende Policen gibt es für Singles ab 57 Euroim Jahr, für Familien ab 79 Euro.Hohe Deckungssumme wählen, Schlüssel- und GefälligkeitsschädeneinschließenVerursacht ein Verbraucher Personenschäden mitKrankenhausaufenthalten und Verdienstausfällen, können die KostenMillionenhöhe erreichen. Entsprechend sollten Versicherungskunden aufeine Deckungssumme von mindestens fünf Millionen Euro bzw. für einenPremiumschutz von 20 Millionen Euro achten.Damit Versicherungsnehmer auch dann abgesichert sind, wenn ihnenein Dritter ohne Haftpflichtschutz Schäden zufügt, ist dieForderungsausfalldeckung wichtig. Immerhin besitzen rund 15 Prozentaller Haushalte in Deutschland keine Privathaftpflichtversicherung.4)Weitere wichtige Tarifbausteine sind die Absicherung beim Verlustvon Schlüsseln für private Mietwohnungen sowie der Schutz beiunbezahlter Hilfeleistung wie sie z. B. bei Umzugshilfe auftretenkann. Familien mit Kindern unter zehn Jahren sollten zusätzlich dasTarifmerkmal "deliktunfähige Kinder" wählen.1)weitere Informationen und Tabellen unter: http://ots.de/StSG52)getroffene Annahmen und Tarifmerkmale: Mann, 35 Jahre (01.06.1981),wohnt zur Miete, mind. fünf Mio. Euro Deckungssumme, keineSelbstbeteiligung, mit Forderungsausfalldeckung, wenn möglich mitAbsicherung unbezahlter Hilfeleistung, jährliche Zahlweise,Schlüsselschäden mind. 10.000 Euro3)getroffene Annahmen und Tarifmerkmale: Mann, 35 Jahre (01.06.1981),wohnt zur Miete, mind. 20 Mio. 